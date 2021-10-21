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Здоровье21 октября 2021 10:50

В Коми начала действовать система QR-кодов

Источник:kp.ru
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В общественные места Коми теперь будут пускать с QR-кодами

В общественные места Коми теперь будут пускать с QR-кодами

Фото: Архив "КП"

В Коми с сегодняшнего дня, 21 октября, начала действовать система QR-кодов. Об этом сообщает администрация главы республики.

Уточняется, что на массовые и спортивные мероприятия можно попасть, лишь предъявив код, который высылается тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Также QR-код выдается тем, кто недавно перенес инфекцию.

Попасть на концерты или спортивные игры можно и иначе: человек может предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 3 суток до мероприятия.

Добавим, что дети и подростки смогут попасть на любое мероприятие без предъявления кода.

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