В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда

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В Коми резко ухудшится погода. В республике прогнозируются опасные природные условия, из-за которых объявлено штормовое предупреждение.
МЧС по Коми со ссылкой на региональных синоптиков сообщает, что в ближайшее время и до вечера 21 октября в Коми ожидается гололед, мокрый снег и порывистый ветер.
Особенно опасно будет Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском, Корткеросском районах, а также Сыктывкаре. В перечисленных муниципалитетах сильно ухудшится ситуация на дорогах.
В ведомстве просят жителей Коми соблюдать правила безопасности и правила дорожного движения.
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