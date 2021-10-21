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Общество21 октября 2021 11:50

Как будут работать детские сады в Коми в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Источник:kp.ru
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В детских садах и яслях в нерабочие дни организуют дежурные группы

В детских садах и яслях в нерабочие дни организуют дежурные группы

Фото: Архив "КП"

Стало известно, как будут работать детские сады Коми во время нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным. К длинным ноябрьским выходным прибавились еще три дополнительных дня: 1, 2 и 3 ноября.

Так, дошкольные образования республики не будут работать в эти дни, однако для родителей детей, которые останутся без присмотра из-за выхода на службу, будут организованы дежурные группы. Об этом сообщает Минпросвещения России. График посещения детсадов можно узнать в самом образовательном учреждении.

Также известно, что в период с 30 октября по 7 ноября в школах Коми будут объявлены каникулы. Учащиеся получили один дополнительный выходной - субботу.

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