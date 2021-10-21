Стало известно, объявят ли школьные каникулы в Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года

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Стало известно, объявят ли школьные каникулы в Коми и по всей России с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Минпросвещения.

Как рассказали в ведомстве, в российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы. Стоит отметить, что осенние каникулы были запланированы изначально. Планировалось, что они бы начались с 31 октября и завершились 7 ноября. Таким образом, школьники отдохнут на один день больше, так как в субботу, 30 октября, им не придется идти на уроки.

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