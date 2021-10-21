Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 12:01

Стало известно, объявят ли школьные каникулы в Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в России нерабочими днями
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Стало известно, объявят ли школьные каникулы в Коми и по всей России с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Минпросвещения.

Как рассказали в ведомстве, в российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы. Стоит отметить, что осенние каникулы были запланированы изначально. Планировалось, что они бы начались с 31 октября и завершились 7 ноября. Таким образом, школьники отдохнут на один день больше, так как в субботу, 30 октября, им не придется идти на уроки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будут оплачиваться нерабочие дни в Коми

Путин объявил недельные выходные