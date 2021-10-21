В Коми 17-летний школьник оказался в реанимации после нападения на него отчима

На мальчика с ножом напал ранее судимый отчим Фото: Архив "КП"

В Инте экстренно был госпитализирован в реанимационное отделение 17-летний школьник. Подросток поступил в больницу с кровоточащей бедренной артерией и травматическим шоком. Об этом «КП-Коми» сообщил собственный источник.

По словам собеседника, юноша получил колото-резанную рану после того, как на него напал его 37-летний отчим, к слову, который уже был судим. Правоохранители выяснили, что в злополучный день мужчина поругался с пасынком и в ходе ссоры несколько раз вонзил в его ногу нож. Истекающего кровью мальчика медики экстренно доставили в больницу.

Врачи, осмотрев подростка, пришли к выводу, что у пациента сильно повреждена бедренная артерия, а также были выявлены профузное кровотечение, ножевое ранение в область паха и геморрагический шок.

Сейчас за жизнь мальчика борются медики, а отчим подростка задержан. Мужчина полностью признал свою вину.

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