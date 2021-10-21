Пьяный житель Коми уснул с сигаретой: при пожаре погибла женщина

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В Воркуте 57-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в августе в Воргашоре. Пьяный мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Из-за этого загорелся диван. Задымление распространилось по всему подъезду, в том числе в квартиру, в которой жила 44-летняя женщина. Она умерла от острого угарным газом. Было возбуждено уголовное дело. Воркутинец признал свою вину. Уголовное дело планируют направить в суд.

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