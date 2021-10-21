В Коми названы семь основных источников распространения коронавируса

Всего под медицинским наблюдением находятся 11 917 человек Фото: Архив "КП"

В Коми растет число зараженных ковидом. За минувшие сутки было лабораторно подтверждено еще 295 случаев инфицирования людей.

По сообщению регионального Роспотребнадзора, больше всего новых фактов заражения было выявлено в Сыктывкаре. Там за сутки диагноз был поставлен еще 90 горожанам.

Следом идет Ухта с показателем 64 новых инфицированных. Тройку лидеров замыкает Усинск, где зарегистрировано 29 пациентов с ковидом.

Также в топ-7 вошли Сысольский район с 15 случаями, Сосногорский район – 14, Воркута – 13, Усть-Куломский район – 12.

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 11 917 человек, - отметили в пресс-службе ведомства.

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