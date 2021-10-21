В Коми ФАС завела дело против пивного магазина возле Дома ребенка

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Управление ФАС Коми возбудило дело против торгующего алкоголем нестационарного торгового объекта, расположенного возле ухтинского Дома ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Со стороны дома №7А по проспекту Космонавтов рядом с территорией специализированного Дома ребенка находится нестационарный торговый объект «Розливушка». На фасаде размещена информация о различных марках пива.

При этом реклама не содержит предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Сам «Розливушка» находится ближе чем в 100 метрах от Дома ребенка. Таким образом торговая точка нарушила закон о рекламе. Дело планируют рассмотреть 8 ноября.

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