Бомжа из Коми, напавшего на волгоградскую школьницу, посадили

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В Волгоградской области судили уроженца Коми, напавшего на 17-летнюю местную жительницу, укравшего у нее сумку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 28 мая. Злоумышленник напал на 17-летнюю жительницу Волгограда. Осужденный начал душить школьницу и делал это до тех порт, пока та не потеряла сознание. Затем он украл сумку девушки и скрылся. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, но задержать злоумышленника по горячим следам не удалось.

Специалисты обнаружили и изъяли с одежды жертвы потожировые следы обвиняемого. После они выделили генотип. Проверка генотипа по базам данных помогла вычислить нападавшего. Им оказался ранее судимый уроженец Коми, не имеющий постоянного места жительства. Мужчину объявили в розыск. Спустя три недели злоумышленника задержали в Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина, не имевший ни работы, ни сбережений, решил путешествовать по России автостопом и пешком. Именно таким способом он 28 мая прибыл в Волгоград из Москвы и в тот же день отправился в Читу.

Суд приговорил мужчину к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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