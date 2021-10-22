Еще несколько школьников слегли с ковидом в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре число заболевших коронавирусом учеников за сутки увеличилось на один: теперь их насчитывается 190 – это 0,57% от общего числа школьников. В то же время страдающих от этой болезни воспитанников детсадов стало меньше: количество заразившихся за день снизилось с 16 до 14 (0,08%).

Среди педагогов распространение вируса показывает только рост: в настоящий момент 31 сотрудник детских садов и 43 учителя болеют ковидом (0,74% и 1,4% соответственно). Больше стало и тех, кто заразился ОРВИ или гриппом – с этими диагнозами на больничном остались 74 воспитателя и 92 педагога школ (1,77% и 2,9%).

Среди детей эти инфекции тоже передаются с большой скоростью: за день шестерым детсадовцам и 33 школьникам диагностировали грипп либо ОРВИ. В итоге сейчас от этих болезней лечится 1501 дошкольник (8,1%) и 1718 учеников (5,2%).

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