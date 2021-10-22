Жители Коми стали терять деньги на покупке билетов

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МВД Коми предупреждает жителей республики о мошеннической схеме, с помощью которой аферистам удалось обмануть как минимум двоих уроженцев региона. Суть схемы проста и нацелена на такую слабость людей, как желание сэкономить: мошенники создают сайты по продаже ж/д и авиабилетов, на которых обещают супернизкие цены.

Так, 36-летняя женщина из Воркуты стала жертвой такого рода обмана. Она нашла выгодную цену на билеты из Ростова-на-Дону до ее родного города на одном из таких сайтов. В итоге жертва мошенников отдала им свыше 11 тысяч рублей.

Другой подобный случай произошел в Усть-Вымском районе. Там местная жительница не смогла осуществить свои планы на перелет до Махачкалы. Хотя женщина заметила, что переводит деньги на индивидуальный счет, а не в кассу, все же она сделала это, обогатив аферистов на 15 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела и сейчас ищет подозреваемых.

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