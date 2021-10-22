В Коми расширили категории льготников с бесплатным соцобслуживанием

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Во время заседания по решению вопросов, касающихся ветеранов, в Сыктывкаре решили увеличить количество льготников с особыми социальными правами. Речь идет о праве на бесплатное социальное обслуживание – предоставление услуг и помощи.

Уже скоро этой возможностью смогут воспользоваться блокадники, узники концлагерей и труженики тыла. Напомним, сейчас они являются получателями субсидий и могут рассчитывать на компенсацию трат за коммуналку.

Кроме того, со следующего года соцзащита займется условиями проживания «детей войны», а именно наличием качественного ремонта. Сейчас этот статус присваивается тем, кто родился и жил в СССР с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

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