В Сыктывкаре отец пострадавшего в игровой комнате мальчика отказался от претензий

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Отец ребенка, который травмировался в игровой комнате в Сыктывкаре, согласился на мировую. Ранее мужчина обратился в суд, чтобы потребовать с владельца игровой комнаты компенсацию морального вреда.

Неприятный инцидент произошел этим летом. Ребенок отдыхал в игровой комнате в торговом центре, в итоге там же он и травмировался. После этого родители мальчика еще долго занимались лечением его руки.

Отец требовал 50 тысяч компенсации и штрафа за условия, не отвечавшие требованиям безопасности. В итоге стороны пошли на мировую: сыктывкарец отказался от своих требований, а бизнесмен прямо на заседании передал ему 25 тысяч рублей.

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