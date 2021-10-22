Госдолг Коми снизился на 4 миллиарда рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За девять месяцев государственный долг Коми удалось снизить на 4 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

– Была проведена гигантская работа правительством, Министерством финансов Республики Коми, – рассказал он.

Уйба отметил, что бюджет Коми дефицитный. Несмотря на это, за девять месяцев долг удалось сократить на 4 миллиарда рублей. При этом расходы на здравоохранение, образование и ветеранов увеличили. В настоящее время госдолг республики составляет 31,8 миллиарда рублей. Совокупный объем долга городов и районов уменьшился почти на 900 миллионов рублей и теперь насчитывает 2,2 миллиарда.

При этом доходы выросли по сравнению с девятью месяцами прошлого года почти на 12 миллиардов рублей. В итоге за девять месяцев появился профицит в 3,4 миллиарда рублей. При этом, как подчеркнул Уйба, говорить о том, что в Коми имеется профицитный бюджет, пока рано, поскольку итоги подводятся за год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За месяц госдолг Коми уменьшился на полмиллиарда рублей