В Коми 99% умерших от ковида были не вакцинированы

Из 295 новых заболевших коронавирусом за сутки в Коми только 37 были привиты Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 21 октября, от коронавируса скончалось 1 897 человек. По словам главы республики Владимира Уйбы, 99% из них были не привиты. Руководитель региона описала данную статистику как «говорящую саму за себя».

- На этот момент у нас умерло 1 897 человек. Вдумайтесь, пожалуйста. в эту цифру. На 99% это не привитые люди. Я не хочу сгущать краски, но тем не менее цифры говорят сами за себя, - сказал он в традиционном видеообращении к жителям Коми.

Также глава отметил, что из последних 295 новых заболевших коронавирусом лишь 37 человек прошли вакцинацию. Из них всего четыре пациента получают лечение в стационаре, остальные в госпитализации не нуждались из-за легкого течения болезни.

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