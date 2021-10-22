Жительница Коми украла с карты покойного брата 527 тысяч рублей

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В Ухте местную жительницу 1963 года рождения подозревают в том, что она украла с карты покойного брата 527 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась ухтинка 1962 года рождения. Женщина рассказала, что с карты умершего мужа неизвестные украли 527 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к краже денег причастна сестра покойного. Женщина организовывала похороны родного брата и украла его карту. Половину денег ухтинка потратила на похороны, а остальное – на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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