В Сыктывкаре отменили рейс в Египет и Москву

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В сыктывкарском аэропорту отменены два рейса, а также задержаны еще три. Об этом сообщает пресс-служба «Комиавиатранса».

Отмечается, что один из отмененных рейсов должен был вылететь в Египет аэропорт Шарм-Эль-Шейха, второй - в Москву.

Также пассажиры авиакомпании «Россия», которые должны были отправиться из столицы в Сыктывкар, до сих пор находятся в «Шереметьево». Рейс компании AZUR air, который должен был приземлиться в аэропорту Сыктывкара в 15:20, также задерживается. Туристы не могут вылететь из Антальи.

Отложен рейс Сыктывкар - Усть-Цильма. Вылет должен состояться в 10 утра.

Причины переноса и отмены рейсов не сообщаются.

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