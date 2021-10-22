В Коми столкнулись «Лада» и Hyundai: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 21 октября, в Усть-Вымском районе столкнулись «Лада Гранта» и Hyundai, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12:15. Мужчина 1958 года рождения ехал за рулем «Лады» ехал по дороге Вогваздино – Яренск. На 23-м километре он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там «Лада» врезалась в Hyundai.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель «Лады» получил травму головы. У его пассажира 1989 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, ушиб головного мозга, ушибленные раны грудной клетки, тупую травму живота. Уточняется, что мужчина он впал в кому. У другого пассажира «Лады» 1991 года рождения — сотрясение и черепно-мозговая травма под вопросом, а также ушибы.

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