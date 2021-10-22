В Коми закрыли дело на директора, не заплатившую налогов на 7,4 миллиона рублей

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В Сыктывкаре прекращено уголовное дело в отношении бывшего директора лесоперерабатывающей организации, обвиняемой в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурантка знала о наличии задолженности организации по налогам, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию. Она скрыла более 7,4 миллиона рублей. Из-за этого деньги не поступили на счета предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Обвиняемая возместила причиненный преступлением ущерб, и уголовное дело в ее отношении прекратили.

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