В Коми чиновников заставили отремонтировать дорогу

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Усть-Куломском районе региональные власти обязали отремонтировать дорогу до села Помоздино. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, речь идет о трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск на участке дороги Сыктывкар – Пузла – Крутая. Там имеются многочисленные выбоины и ямы, превышающие предельно допустимые размеры. ГИБДД приняло меры в отношении Управления автомобильных дорог Республики Коми, ответственного за содержание дороги. Однако ее так и не привели в надлежащее состояние.

Прокуратура обратилась в Сыктывкарский городской суд с иском к Управлению автомобильных дорог Коми. Ведомство обязали до 1 сентября 2022 года организовать и обеспечить устранение повреждений.

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