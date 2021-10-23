В Коми 51-летняя женщина насмерть забила кружкой сожителя

Жительница Сыктывдинского района обвиняется в избиении до смерти сожителя Фото: Архив "КП"

В Коми 51-летняя жительница Выльгорта обвиняется в убийстве своего сожителя. Как сообщили в СК по РК, женщина забила мужчину до смерти.

Конфликт между возлюбленными произошел в июле этого года в одной из квартир дома по улице Мальцевой. Пара, будучи изрядно выпившими, сильно поругалась из-за личных претензий друг к другу. В какой-то момент сельчанка схватилась за стеклянную кружку и нанесла два сильных удара по голове потерпевшего. Удар был такой силы, что мужчина умер от травм до приезда медиков.

Отмечается, что женщина не признала вину по предъявленному обвинению.

- Следователем собраны доказательства, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СК по Коми.

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