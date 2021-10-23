В Сыктывкаре оштрафовали мать-одиночку на 350 тысяч рублей «за эмоциональный комментарий»

Фото из личного архива Елены Родвиковой

Жительница Сыктывкара Елена Родвикова оштрафована за комментарий в Сети, который она оставила ещё три года назад. Поводом для возбуждения уголовного дела стал ее эмоциональный комментарий на действие властей. Правоохранители посчитали, что женщина призывала своими словами к терроризму и экстремизму.

Суд, рассмотрев дело, пришёл к выводу, что сыктывкарка виновна и назначил ей штраф в виде 350 тысяч рублей. Эта сумма оказалась неподъемной для Елены, воспитывающей одна сына. К тому же, из-за того, что имя женщины попало в список экстремистов, ее счета были заблокированы и семья осталась без средств к существованию. У женщины теперь нет доступа ни к пособиям, ни к алиментам.

Сама Елена на суде заявила, что виновной себя не считает, а комментарий она оставила тогда, потому что была расстроена «антинародными» действиями федеральных властей.

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