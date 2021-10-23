В Коми неопытный водитель сбил пешехода

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Жительница Сосногорска оказалась на больничной койке в результате аварии, в которой пострадала. Накануне женщину сбил неопытный водитель.

ДТП было зарегистрировано на Вокзальной улице. Молодой человек в возрасте 20 лет, будучи за рулем легковушки «Лада Приора», сбил женщину, которая переходила дорогу по не регулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место аварии медики заподозрили у 32-летней пострадавшей перелом бедра и госпитализировали ее в больницу.

По данному факту начато разбирательство.

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