В Коми лидерами по количеству зараженных COVID-19 являются Сыктывкар и Ухта

Выявлено ПЦР-тестированием 76 319 случаев заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми отмечен месячный рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. По данным республиканского Роспотребнадзора, за минувшие 24 часа прирост заболевших составил 299 человек.

Из них 91 случай был лабораторно подтвержден в Сыктывкаре, что делает столицу Коми традиционным лидером в рейтинге по количеству зараженных в регионе. Второе место остается за Ухтой, где выявлен еще 64 новых фактов инфицирования. Тройку замыкает Усинск с 20 пациентами с диагнозом «коронавирус».

Также в рейтинг попали Сосногорский район (+16), Воркута и Усть-Куломский район (+13).

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, - заявили в Роспотребнадзоре.

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