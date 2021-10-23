Пьяный житель Коми врезался в забор

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми 30-летний мужчина въехал в забор. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.

В дорожной инспекции уточнили, что авария произошла селе Летка Прилузского района. Мужчина за рулем Chevrolet Cruze двигался по Советской улице, когда в один момент потерял управление автомобилем и врезался в забор.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что водитель иномарки в момент ДТП был пьян.

По данному факту начато разбирательство.

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