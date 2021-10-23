В Коми расширят меры соцподдержки военного поколения

Владимир Уйба поручил расширить меры соцподдержки военного поколения в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми намерены расширить меры соцподдержки военного поколения. Такое поручение правительству дал глава республики Владимир Уйба.

Так, со следующего года власти региона организуют социальное обслуживание на бесплатной основе для тружеников тыла, узников фашистских лагерей и жителей блокадного Ленинграда.

Кроме того каждый год труженикам тыла будут выплачивать 3 тысячи рублей. Выплата будет производиться ко Дню Победы. Ранее размер льготы был увеличен в три раза - с 1 тысячи рублей до 3.

Также кабмину дано поручение в следующем году продолжить программу оздоровления ветеранов и граждан пожилого возраста на базе санатория «Колос» в Кировской области.

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