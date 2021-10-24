Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В субботу, 23 октября, в Сыктывкаре чествовали лучших отцов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

Мероприятие, посвященное учреждённому в этом году Дню отца, состоялось в городском центре досуга и кино «Октябрь». Замглавы администрации Александр Можегов подчеркнул, что это праздник признательности и уважения к доброте и заботе пап. Он добавил, что отцы для детей – это пример для подражания, лучшие друзья и помощники.

– От всей души желаю всем папам нашего города крепкого здоровья, благополучия и удачи, – отметил Можегов.

После концертной программы мероприятие продолжилось семейным квизом (викториной) и мастер-классом по созданию семейных фоторамок. После этого отцами и их детям вручили подарки от меценатов.

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