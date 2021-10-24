В СГУ продлили дистанционное обучение

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В СГУ им. Питирима Сорокина продлили период дистанционного обучения. Об этом в своем видеообращении сообщила ректор вуза Ольга Сотникова.

По ее словам, с 1 по 13 ноября включительно студенты всех институтов выходят на дистанционное обучение.

– К сожалению, ситуация в стране и регионе меняется, осложняется с каждым днем, – сказала Сотникова.

По ее словам, такое положение вещей требует быстрого принятия эффективных решений. Ректор добавила, что при этом в вузе руководствуется информацией, которая поступает из оперативного штаба Коми и Министерства науки и высшего образования России. Сотникова добавила, что обо всех изменениях студентам и сотрудникам будут оперативно сообщать на сайте и в соцсетях.

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