В Коми горел дом: погибла женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 23 октября, в Печоре горел дом, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 08:24 в СОТ «Аграрник». На улице Лесной загорелся дачный дом. Через 10 минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 9.30. На месте происшествия обнаружили тело женщины. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте происшествия работали шесть человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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