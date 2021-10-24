В Коми ищут водителя, насмерть сбившего пешехода

Фото: Сергей ГАПОН

В Усинске ищут водителя, который в субботу, 23 октября, насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 19:12 на автодороге Усинск – Харьягинский. На 19-м километре неустановленный водитель на неизвестной машине сбил пешехода. В результате пострадавший скончался. Личность погибшего пока не установлена. Пешеход по дороге в неизвестном направлении без световозвращающих элементов на одежде.

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