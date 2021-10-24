За сутки в Сыктывкаре 93 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 24 октября, в Сыктывкаре зафиксировали 93 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 113 человек. За все время из больниц выписали 68 371 человека. За последние сутки в Коми заболели 308 человек. Всего в республике зафиксировали 76 627 случаев заболевания коронавирусом.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 93 случая, говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 68 человек, в Усинске – 19, в Сосногорском районе – 17, а в Воркуте – 15. Всем пациентам находятся оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 11715 человек.

За последние сутки в Коми скончались четверо пациентов с коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 1928 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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