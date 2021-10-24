В Коми столкнулись две иномарки: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 23 октября, в Ухте столкнулись два Volkswagen Polo, в результате чего пострадал женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9.50. Молодой человек 1993 года рождения ехал за рулем Volkswagen Polo по проспекту Космонавтов в сторону улицы Оплеснина. На перекрестке с улицей Ленина водитель проехал на желтый свет. При этом он не уступил дорогу другому Volkswagen Polo. Автомобиль ехал по встречной полосе и поворачивал налево в сторону улицы Интернациональной. В результате пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen. Водитель получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась.

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