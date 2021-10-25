Глава Коми призвал идти с ним на ревакцинацию

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Во время видеообращения глава Коми Владимир Уйба подчеркнул, что собирается вскоре ревакцинироваться. Он призывает жителей последовать его примеру.

Люди продолжают гибнуть от коронавируса, причем умирают те, кто отказался от вакцинации или не успел снова сделать прививку. Причем зачастую это люди в зоне риска: например, 21 октября скончался мужчина с тяжелой болезнью, при которой ему была показана обязательная ревакцинация.

Владимир Уйба добавил, что пойдет на ревакцинацию к концу ноября – началу декабря, поскольку перенес ковид в июне. Он подчеркнул, что прививаться заново необходимо, потому что вирус продолжает мутировать и от него необходима защита.

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