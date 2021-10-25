На Хэллоуин в Коми ударят 20-градусные морозы и сильный снегопад

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Ощутимые заморозки обещаются в Коми к концу октября. По словам синоптика Коми Гидромета Артема Шомысова, до -20 градусов температура опустится в Заполярье. В остальное время северо-восток республики будет сохранять температуру в районе -7, -12 градусов.

В остальной части республики температурный режим будет стабильным: -2, -7 градусов. Однако в юго-западный район может прийти небольшое потепление до +1, +3.

Также синоптик прогнозирует мощные снегопады, которые начнутся ближе к середине недели. Это происходит из-за надвигающихся циклонов, местами даже обещается гололедица. Небольшое улучшение погоды будет лишь в промежутке между обильными осадками.

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