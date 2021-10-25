Жителей Коми без QR-кодов проверят на коронавирус при госпитализации

Принимать в медицинские учреждения граждан и работников можно будет только при наличии у них QR-кода Фото: Архив "КП"

В больницы Коми в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября совершеннолетние граждане смогут попасть лишь с QR-кодом. Такие правила были утверждены на заседании кабинета министров. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Уточняется, что все пациенты старше 18 лет, которые поступают в медучреждение по неотложным и экстренным показаниям, будут тестированы для выявления коронавируса. Это же касается тех пациентов, которые приезжают в больницы на скорой.

Граждане, которые имеют право не вакцинироваться из-за противопоказаний, должны предъявить подтверждающий этот факт документ, заверенный в медицинской организации. В правилах также говорится, что медики примут и бумажный или электронный QR-код с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

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