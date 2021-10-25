Мошенники пытались украсть у сыктывкарки 30 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники пытались украсть у жительницы Сыктывкара около 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, несовершеннолетняя дочь женщины получила в соцсети «ВКонтакте» сообщение от своей «подруги». Собеседница рассказала, что девочка якобы по незнанию оформила подписку. Из-за этого с карты ее матери каждый день будут списывать 1500 рублей. Приятельница предложила свою помощь и попросила следовать ее инструкциям.

Девочка отправила на номер 900 текст сообщения «Перевод 54699804 7015 **** 8000». После того как поступило сообщение с кодом подтверждения операции, она попыталась его отправить, но не смогла. После этого подруга предложила повторить попытку.

Когда мать девочки взяла свой телефон, она обнаружила, что вход в приложение «мобильный банк» заблокирован. На ее аккаунт «ВКонтакте» пришло оповещение, что якобы на карту ошибочно зачислены 10 тысяч рублей. Женщина поговорила с дочкой и догадалась, что вместо подруги девочке писали аферисты. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

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