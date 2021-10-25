Сыктывкарца будут судить за то, что он угрожал ножом медикам

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сыктывкаре 60-летнего местного жителя обвиняют в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 24 марта. Пьяный сыктывкарец находися в автомобиле скорой помощи около одного из домов по улице Тентюковской. Мужчина устроил словесный конфликт с бригадой медиков. Далее злоумышленник стал размахивать ножом перед лицом женщины-медработника. На место прибыли правоохранители и задержали сыктывкарца. Свою вину горожанин не признал. Уголовное дело направили мировому судье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На сыктывкарца, напавшего на бригаду скорой, завели дело