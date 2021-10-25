Минздрав России разрешил кормящим матерям Коми вакцинироваться «Спутником V»

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В России кормление грудью убрали из перечня противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Такое решение принял федеральный Минздрав.

Сообщается, что специальных исследований на предмет проникновения компонентов вакцины в грудное молоко не проводилось. Решение прививаться или нет остается за женщиной. Перед вакцинацией кормящей матери стоит проконсультироваться с врачом и оценить все риски, отмечает ведомство.

- Клинические исследования по применению препарата у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации, - заявили в Минздраве России.

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