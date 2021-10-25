В Коми мужчина испражнился в суде и убежал в лес

В Коми спасатели и полиция ищут мужчину, скрывшегося от суда в лесу Фото: Архив "КП"

В Ижемском районе Коми разыскивают 47-летнего фигуранта дела по статье «Повторное управление транспортного средства в нетрезвом состоянии». Мужчина на заседании суда повел себя странно: он испражнился прямо в штаны. Судья посчитал такое поведение крайне неуважительном и назначил другое заседание, на котором должно было решиться, назначат ли наказание за такой поступок ижемцу.

Однако мужчина не явился на заседание, которое должно было состояться 18 октября. Тогда судья вновь перенес слушание, а местонахождение обвиняемого до сих пор неизвестно.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на родственников, мужчина ушел в лес за ягодами, однако другие же видели его около магазина с продуктами и алкоголем.

Тем не менее заявка на проведение поиска всё же поступила в Ухтинский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК.

С 21 по 23 октября спасатели обследовали лесную местность близ Щельяюра, а также с помощью квадрокоптера исследовали болото. Какой-либо информации о нахождении мужчины нет.

Помимо спасателей поиски проводятся силами правоохранительных органов.

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