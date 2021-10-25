В ноябре в Коми на 10-20% подорожают гречка и овсянка

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Производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре текущего года. Это связано с ростом стоимости сырья и упаковки.

Так, крупный производитель «Роса» предупредил своих партнеров о повышении цен по большей части позиций на 10-20% уже с 4 ноября. В сети «Верный» сообщили, что крупы в среднем подорожает на 15%. Причиной повышения цен на гречку стали проблемы с урожаем в Алтайском крае. Этот регион является основным поставщиком гречки в нашей стране. За год цены производителей поднялись с 57 до более 80 рублей за килограмм.

По данным агрохолдинга «АФГ Националь», за год цена полипропиленовой и картонной тары для упаковок выросла более чем вдвое, а российского сырья - на треть. Основное повышение цен отмечается по гречке, а минимальное – по рису.

В федеральном Минсельхозе также подтвердили, что производители продуктов амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года. Однако в ведомстве заявили, что в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%. Как передает «Коммерсант», директор «Совэкона» Андрей Сизов сообщил, что рост цен на гречку замедлился после поступления на рынок нового урожая.

Напомним, с 12 по 18 октября в Коми сосиски и сардельки подорожали на 7,7%. Яйца куриные и вермишель подорожали на 2,9%, мясо кур — на 1,6%, крупа гречневая — на 1,4%, сыры — на 1,3%, свинина — на 1,2%, масло подсолнечное — на 0,9%. Консервы мясные для детского питания подешевели на 7,1%, консервы овощные для детского питания — на 2,7%. Огурцы подорожали на 18,3%, лук репчатый — на 1,3%, а морковь — на 0,5%. Цены на зубную пасту выросли на 3,2%, а на электропылесосы напольные – снизились на 6,8%. Бензин автомобильный и дизельное топливо стали дороже на 0,3%.

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