Жительница Коми обвинила знакомого в том, что тот попытался ее изнасиловать

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Жительницу Корткеросского района признали виновной в заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В полицию позвонила пьяная женщина и рассказала, что ее пытались изнасиловать, а также угрожали убить. Правоохранители провели проверку. Оказалось, что женщина испытывала к знакомому неприязнь. При этом мужчина никакого преступления вовсе не совершал. После этого фигуранткой дела стала сама женщина. Суд признал ее виновной и оштрафовал на 10 тысяч рублей. При этом жительнице Коми предоставили рассрочку на 10 месяцев.

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