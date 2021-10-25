В Коми мужчина напал с ножом на свою возлюбленную, с которой прожил 20 лет

Житель Усогорска вину в содеянном признал и принес извинения потерпевшей Фото: Архив "КП"

В Коми осудили жителя Удорского района. Мужчину обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Его жертвой стала возлюбленная, с которой он прожил 20 лет под одной крышей.

Как сообщает республиканская прокуратура, августовским вечером между парой произошла крупная ссора, в ходе которой пьяный мужчина схватился за нож и ударил им в спину женщины.

Свою вину горе-сожитель полностью признал и раскаялся, а своей возлюбленной принес извинения.

- Суд учел эти обстоятельства, а также позицию государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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