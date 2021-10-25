В Сыктывкаре пьяная вечеринка закончилась ударом осколка бутылки в шею

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В Сыктывкаре 32-летний эжвинец отправился за решетку за нападение на своего собутыльника. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, мужчина вонзил осколок бутылки в шею потерпевшего.

Конфликт между горожанами произошел в одной из закусочных Эжвы. Мужчины весело проводили время за алкоголем, пока в какой-то момент между ними не возникло недопонимание, которое переросло в серьезный конфликт. Поставить точку в споре осужденный решил радикальным способом: он взял в руки бутылку из-под спиртного, разбил её о крыльцо магазина, а затем осколком нанес удар неприятелю в шею. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью, уточнили в надзорном органе.

Свою вину эжвинец признал в полном объеме. Суд, приняв во внимание все детали дела, назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев колонии строго режима.

Отмечается, что приговор на данный момент не вступил в силу.

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