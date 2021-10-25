За сутки в Сыктывкаре 96 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на вторник, 25 октября, в Сыктывкаре зафиксировали 96 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

На сегодняшний день выздоровел 68 371 пациент. За сутки заболели 305 человек, а за весь период пандемии – 76 932.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 96 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 65 человек, в Усинске – 20, в Воркуте и Сосногорском районе – по 18, а в Усть-Куломском районе – 14. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 11 715 человек. В Коми зафиксировали 1928 смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом. За последние сутки ни один человек не скончалась. На сегодняшний день прививки от коронавируса сделали 287 386 человек. Уточняется, что речь идет о первом компоненте вакцины.

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