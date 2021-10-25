В Коми трое мужчин похитили 22-летнего парня и жестоко избили

Трое жителей Ухты обвиняются в похищении человека Фото: Архив "КП"

В Ухте 22-летний парень стал жертвой похищения. Об этом сообщает СУ СК России по Коми. Молодого человека подкараулили трое пьяных мужчин и, угрожая расправой, выманили его в безлюдное место.

Все произошло в минувшие выходные. Ночью 23 октября компания молодых людей в возрасте 22, 30 и 32 лет за рюмкой алкоголя решили выбить долг со своего знакомого. Способ выбрали радиальный - похитить и избить.

- Обвиняемые подвергли потерпевшего жестокому избиению и совершили в отношении него другие противоправные действия. В отношении фигурантов дела следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе СК. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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