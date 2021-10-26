В Коми названы причины хлорированной воды в Вуктыле

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Мэр Вуктыла Гульнара Идрисова опубликовала в соцсетях пост, в котором объяснила причины инцидента, произошедшего в середине октября. Напомним, горожане начали массово жаловаться на то, что у водопроводной воды появился резкий запах хлора. Одна из женщин даже заявила, что ее сын сильно отравился этой водой.

По словам градоначальницы, компания «Север Пласт Групп» при финансовой поддержке «Газпрома» строила водовод «Подчерье – Вуктыл». Объект был готов к сдаче, и в обед 14 октября организация начала дезинфицировать трубопровод с помощью гипохлорита натрия. К пяти часам вечера того же дня работы были резко остановлены, однако не из-за отравления водопроводной воды, а из-за неуплаты долга за потребляемую воду.

Мэр отмечает, что гипохлорит натрия расщепляется на поваренную соль (хлорид натрия) и летучий хлор, который позже становится менее концентрированным. Телеграм-канал «Песец» пишет, что такое же вещество для дезинфекции используют в Сыктывкаре, однако предварительно освобождая от хлопьев хлора.

В итоге дезинфекция нового трубопровода не возобновлялась, как вода от не подключенного к системе объекта попала в краны жителей Вуктыла, неизвестно. Сейчас ведется проверка надзорных органов.

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