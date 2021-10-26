Город в Коми заплатит ребенку за нападение собаки

Страдания ребенка оценили в 65 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Администрация Ухты должна заплатить ребенку 65 тысяч рублей – к такому решению пришел городской суд. Он постановил, что именно мэрия ответственна за то, что на ребенка напала бездомная собака.

Само нападение произошло в поселке городского типа Водный в мае этого года. Собака набросилась на ребенка и несколько раз укусила его. К счастью, травмы оказались не настолько серьезными, чтобы мальчику требовалась госпитализация. В итоге он лечился дома.

Поскольку за отлов и лечение бездомных животных отвечает именно администрация, ответственность за нападение лежит на чиновниках. Поскольку ребенку не потребовалось очень долгое лечение, а его раны зажили без последствий, моральный вред оценили в 65 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми на улице города пытаются травить собак (подробности)