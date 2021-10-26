Жителей города в Коми могут оставить без отопления

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Главный обогреватель воды в Вуктыле – центральную котельную организации «Аквасервис» – хотят закрыть на полтора месяца. С таким требованием выступило управление Ростехнадзора в Печоре совместно с прокуратурой после проверки готовности объекта к отопительному сезону

Причиной названа угроза жизни местных жителей и их здоровью. Кроме того, нарушения в работе котла могут существенно навредить природе. В частности, трубы котла местами обвисли, сильно прожглись или оборвались – это явный признак нестабильной работы оборудования. А еще у котла нет предохранительных клапанов.

В итоге все материалы проверки отправили в городской суд накануне, 25 октября. По итогам рассмотрения дела работу котла могут приостановить на срок до полутора месяца.

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