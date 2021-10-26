Названа самая опасная в пандемию профессия среди жителей Коми

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Глава Роспотребнадзора Коми Людмила Глушкова назвала категории жителей, которые заражаются коронавирусом чаще. С таким выступлением она появилась на заседании оперштаба.

Ожидаемо, чаще всего заболевают те, кто ходит на работу: таких 60% среди всех пациентов с коронавирусом. Главный санврач республики также поделилась интересной статистикой по профессиям: оказывается, офисные работники, люди на заводах и госслужащие болеют ковидом почти так же часто, как и врачи, учителя, продавцы и сотрудники сферы питания.

За минувшую неделю по-прежнему часто коронавирус находят у пенсионеров. Однако статистика заражения начала идти вверх и среди детей: все чаще ковид диагностируют школьникам и малышам до года.

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