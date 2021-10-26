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Общество26 октября 2021 9:15

Экс-следователь в Коми быстро нашел 1,2 млн рублей, чтобы не расставаться с внедорожником

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

Приставы Коми взыскали с бывшего следователя 1,225 млн рублей – такую сумму он остался должен государством после своих незаконных действий. Должник пытался скрыть свое имущество, но арест внедорожника побудил его как можно быстрее отделаться от долгов.

«Тойота Лэнд Крузер» была арестована, несмотря на усилия экс-следователя, который пытался скрыть наличие у него этой иномарки. Тем не менее пристав нашла эту машину и выставила ее на торги, как и другие автомобили должника, чтобы добиться погашения долга.

К моменту ареста внедорожника мужчина был должен примерно 400 тысяч рублей. Потенциальная потеря дорогого автомобиля побудила должника экстренно найти нужную сумму, заплатить почти 30 рублей исполнительского сбора и вернуть машину себе.

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